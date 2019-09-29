США: Комітет з розвідки заслухає викривача розмови Трампа й Зеленського

Голова Комітету Палати Представників з розвідки, конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що члени Комітету домовилися заслухати викривача, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: Шифф у програмі "На цьому тижні" на каналі ABC News, повідомляє "Голос Америки".

Пряма мова: "Як Директор Макґваєр (В.О. Директора Національної розвідки США-ред. ГА) пообіцяв під час слухань, викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача".

"Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати це свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача…З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку".

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