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США: Комітет з розвідки заслухає викривача розмови Трампа й Зеленського

Неділя, 29 вересня 2019, 23:38

Голова Комітету Палати Представників з розвідки, конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що члени Комітету домовилися заслухати викривача, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: Шифф у програмі "На цьому тижні" на каналі ABC News, повідомляє "Голос Америки".

Пряма мова: "Як Директор Макґваєр (В.О. Директора Національної розвідки США-ред. ГА) пообіцяв під час слухань, викривачу буде дозволено прийти сюди, і прийти без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача".

"Ми вживаємо всіх можливих заходів обережності, щоб заслухати це свідчення таким чином, щоб захистити особистість викривача…З огляду на загрози, з якими виступає президент…. можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку".

Передісторія:

  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

"Українська правда" у Threads

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