Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

"Ця скарга не повинна була приховуватися від Конгресу. Вона виявила серйозні порушення, і Генеральний інспектор визнав їх невідкладними та достовірними. Ця скарга є дорожньою картою для нашого розслідування і надає значну інформацію Комітету для подальшої роботи з іншими свідками та документами. І це підтверджується записом дзвінків, опублікованим вчора", - сказав голова комітету сенатор-демократ Адам Шифф.

Співробітник написав, що дзвінок від 25 липня залишив чиновників Білого дому "занепокоєними тим, що відбулося".

У скарзі зазначається, що юристи Білого дому "вже обговорювали питання про те, як ставитись до дзвінка через ймовірність того, що вони були свідками того, що президент зловживає своїм службовим становищем задля особистої вигоди".

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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Європейська правда