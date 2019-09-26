Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету.

"Ця скарга не повинна була приховуватися від Конгресу. Вона виявила серйозні порушення, і Генеральний інспектор визнав їх невідкладними та достовірними. Ця скарга є дорожньою картою для нашого розслідування і надає значну інформацію Комітету для подальшої роботи з іншими свідками та документами. І це підтверджується записом дзвінків, опублікованим вчора", - сказав голова комітету сенатор-демократ Адам Шифф.

Співробітник написав, що дзвінок від 25 липня залишив чиновників Білого дому "занепокоєними тим, що відбулося".

У скарзі зазначається, що юристи Білого дому "вже обговорювали питання про те, як ставитись до дзвінка через ймовірність того, що вони були свідками того, що президент зловживає своїм службовим становищем задля особистої вигоди".

20190812 Whistleblower Complaint Unclass (PDF)

20190812 Whistleblower Complaint Unclass (Text) ​

Також у скарзі вказується, що високопоставлені чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чиновники Білого дому сказали мені, що юристи Білого дому "доручили" видалити електронну стенограму з комп’ютерної системи, в якій такі стенограми зазвичай зберігаються для узгодження, доопрацювання та розповсюдження серед чиновників на рівні уряду", - йдеться у тексті.

Натомість, за даними інформатора, стенограму завантажили в окрему електронну систему, яка в інших випадках використовується для зберігання та обробки засекреченої інформації будь-якого особливо чутливого характеру.

Один чиновник Білого дому охарактеризував цей вчинок як зловживання цією електронною системою, оскільки дзвінок не містив ніяких чутливих питань з точки зору національної безпеки.

Також у скарзі повідомляється, що президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб віцепрезидент Майк Пенс скасував планований візит на інавгурацію Володимира Зеленського.

Інформатор вирішив у своїй скарзі повідомити про цей факт, оскільки, на його думку, це може бути пов’язано із загальними зусиллями по тиску на керівництво України.

"Я дізнався від американських чиновників, що 14 травня чи близько того президент проінструктував віцепрезидента Пенса скасувати його заплановану подорож до України на інавгурацію Зеленського 20 травня", - йдеться у скарзі.

Замість віцепрезидента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Як зазначив співробітник спецслужб, таким чином Трамп нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, доки не побачив, яку лінію поведінки обере український президент.

Скаржник також повідомив, що персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані зв’язувався з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

"Незалежні одне від одного американські чиновники сказали мені, що пан Джуліані приватно звертався до багатьох інших радників Зеленського, включаючи керівника Офісу президента Андрія Богдана та виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова", - сказано у скарзі.

Водночас скаржник заявляє, що йому не відомо, чи відбувалися якісь конкретні зустрічі.

"Я не знаю, чи зустрічалися ці чиновники, чи говорили з паном Джуліані, але мені кілька офіційних осіб США сказали, що пан Єрмак (помічник Зеленського Андрій Єрмак – ред.) та пан Баканов мали намір поїхати до Вашингтона в середині серпня", - сказано в тексті.

Скаржник також наводить інформацію про зустріч у серпні у Мадриді Джуліані та Єрмака, про яку вже писали американські ЗМІ.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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