США: Комитет по разведке заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского

Председатель Комитета Палаты Представителей по разведке, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: Шифф в программе "На этой неделе" на канале ABC News, сообщает "Голос Америки".

Прямая речь: "Как директор Макгваер (и.о. директора Национальной разведки США - ред. ГА) пообещал во время слушаний, обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".

"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя... Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... Можете представить, какие беспокойства по поводу безопасности возникают в этом случае".

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