США: Комитет по разведке заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского
Председатель Комитета Палаты Представителей по разведке, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента США Дональда Трампа.
Источник: Шифф в программе "На этой неделе" на канале ABC News, сообщает "Голос Америки".
Прямая речь: "Как директор Макгваер (и.о. директора Национальной разведки США - ред. ГА) пообещал во время слушаний, обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".
"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя... Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... Можете представить, какие беспокойства по поводу безопасности возникают в этом случае".
Предыстория:
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
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