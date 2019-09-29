Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Комитет по разведке заслушает обличителя разговора Трампа и Зеленского

Воскресенье, 29 сентября 2019, 23:38

Председатель Комитета Палаты Представителей по разведке, конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: Шифф в программе "На этой неделе" на канале ABC News, сообщает "Голос Америки".

Прямая речь: "Как директор Макгваер (и.о. директора Национальной разведки США - ред. ГА) пообещал во время слушаний, обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".

"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя... Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... Можете представить, какие беспокойства по поводу безопасности возникают в этом случае".

Предыстория:

  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: