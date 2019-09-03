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ЗМІ: Новий уряд України – наймолодший на континенті 

Вівторок, 3 вересня 2019, 12:50

Джерело: "Deutsche Welle".

Середній вік новопризначених українських міністрів становить 39 років, а отже новий уряд країни – наймолодший у Європі.

Дослівно: "35-річний Олексій Гончарук (прем’єр-міністр – ред.) рівно на 30 років молодший за канцлерку Анґелу Меркель і на 4 роки молодший за "юне дарування" її уряду - 39-річного міністра охорони здоров'я Єнса Шпана. Саме 39 років – середній вік українського уряду, що майже на 14 років менше, ніж у німецьких колег".

Деталі: Українські урядовці на 20 років молодші за своїх іспанських чи  португальських колег, на 6 - 10 років молодші за своїх колег із країн Балтії, Фінляндії і Білорусі. Середній вік урядовців у Франції також вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського посадовця. 

Склад українського уряду схожий за середнім віком - майже 40 років - лише зі складом чинного уряду Вірменії. 

Читайте також Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Передісторія:

  • Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука.
  • Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Теми: Верховна Рада
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