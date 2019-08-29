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Пристайка призначили міністром закордонних справ

Четвер, 29 серпня 2019, 19:10

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада 9 скликання на засіданні 29 серпня призначила Вадима Пристайка міністром закордонних справ України.

За відповідне призначення проголосували 310 народних депутатів.

Деталі: Пристайко, який виступив з трибуни ВР, запевнив, що Україна збереже свій курс на ЄС та НАТО.

Водночас, фракції "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа – За життя" кандидатуру Пристайка не підтримали.

 
Вадим Пристайко
фото: "Слуги народу"

"Батьківщина" кандидатуру Пристайка підтримала.

Що було раніше: Подання на Пристайка президент Володимир Зеленський вносив ще до попереднього скликання парламенту у червні, але народні депутати тоді з двох спроб не змогли звільнити очільника МЗС Павла Клімкіна.

Вадим Пристайко – кар’єрний дипломат. Міжнародними справами опікується з 1994 року. Починав з тематики міжнародної торгівлі; з 1997 року працює у структурі МЗС, також працював у зовнішньополітичному блоці Адміністрації президента.

Нагадаємо:

  • 11 червня Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
  • 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працюватина посаді і йде у "політичну відпустку".
  • 11 липня парламент вдруге не зміг звільнити Клімкіна і не призначив на посаду міністра Пристайка.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Верховна РадаМЗСПристайко
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