Пристайка призначили міністром закордонних справ

14789 переглядів
Четвер, 29 серпня 2019, 19:10

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада 9 скликання на засіданні 29 серпня призначила Вадима Пристайка міністром закордонних справ України.

За відповідне призначення проголосували 310 народних депутатів.

Деталі: Пристайко, який виступив з трибуни ВР, запевнив, що Україна збереже свій курс на ЄС та НАТО.

Водночас, фракції "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа – За життя" кандидатуру Пристайка не підтримали.

 
Вадим Пристайко
фото: "Слуги народу"

"Батьківщина" кандидатуру Пристайка підтримала.

Що було раніше: Подання на Пристайка президент Володимир Зеленський вносив ще до попереднього скликання парламенту у червні, але народні депутати тоді з двох спроб не змогли звільнити очільника МЗС Павла Клімкіна.

Вадим Пристайко – кар’єрний дипломат. Міжнародними справами опікується з 1994 року. Починав з тематики міжнародної торгівлі; з 1997 року працює у структурі МЗС, також працював у зовнішньополітичному блоці Адміністрації президента.

Нагадаємо:

  • 11 червня Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
  • 1 липня Клімкін заявив, що припиняє працюватина посаді і йде у "політичну відпустку".
  • 11 липня парламент вдруге не зміг звільнити Клімкіна і не призначив на посаду міністра Пристайка.

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зе!Рада. День перший 29 серпня 2019, 19:05
ГОНЧАРУКА ПРИЗНАЧИЛИ ПРЕМ'ЄРОМ 29 серпня 2019, 17:44
"Слуга народу" Радуцький пояснив матюкливу переписку з зали Ради 29 серпня 2019, 17:37
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
тест

Чи знаєте ви цю українську лайку?

їжа

Фастфуд та снеки: чим загрожують та як привчити дитину їх не їсти

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому