Рада затвердила людину Зеленського на чолі СБУ

Джерело: "Українська правда"

Депутати Верховної Ради 9 скликання призначили Івана Баканова головою Служби безпеки України.

Кандидатуру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, підтримали 319 депутатів.

Перед цим 333 народних депутати підтримали звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Пряма мова Івана Баканова: "Насправді, робота Служби безпеки України дуже проста – ми повинні забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ: законності та справедливості. Для цього ми всі повинні жити за законами та принципами, а не "понятіями". Для цього ми повинні реформуватися.

Влада тільки тоді влада, коли вона має сміливість піти сама проти себе заради основних прав і свобод людей.

Що я маю на увазі під реформою СБУ? Коли проста людина зустрічає співробітника Служби безпеки України – і усміхатися йому у відповідь, бо почувається безпечно та захищено, більше того – якщо хоче йому допомогти, от тоді це реформа.

Від нас усі вимагають демілітаризації – наші міжнародні партнери, у першу чергу. Для нас це не вимога, для нас це мрія, тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати, що в нашій країні панує мир".

За словами Баканова, потрібно ухвалити новий закон про Службу безпеки України, який "усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами".

На запитання Галини Янченко про часові рамки реформи СБУ Баканов відповів: "Якщо казати про реформу всієї Служби безпеки – то я думаю, що потрібно не менше 3 років, якщо казати про ефективні перші кроки – то я думаю, що одного року вистачить".

На запитання Ірини Геращенко щодо часу подання нового закону про СБУ претендент на посаду відповів: "Насправді, такий закон уже розроблено і подано до Ради національної безпеки й оборони. Він присутній у двох виглядах, як вимагали міжнародні партнери: одна детальна редакція і одна редакція, яка більше вказує на принципи роботи СБУ.

Коли вже ці закони були розроблені, надійшли нові пропозиції від міжнародних партнерів – тому ми вважаємо, що необхідно доопрацювати ті закони і переподати їх до Верховної Ради. Думаю, на це у нас піде максимум півтора місяці".

А депутат Олексій Гончаренко заявив: "Хочу нагадати передвиборчу програму Володимира Зеленського: підставою призначення на посаду стане розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. А які ж такі заслуги є у Баканова? Це відомий офіцер спецслужб, це бойовий офіцер спецслужб, який воював за Україну?

Ні, це сусід Володимира Олександровича ще з дитинства, це генеральний директор студії "Квартал 85"... Нам казали, що закінчилася епоха кумівства – а що, почалася епоха "сватовства", з ким разом "Сватів" знімали? Чи епоха "сусідства", хто добрий сусід?".

Деталі: Іван Баканов фактично вже керував Службою безпеки України влітку: тимчасово виконував обов’язки голови як перший заступник голови СБУ.

Дружина Івана Баканова Оксана має російське громадянство. Він пояснював, що вона оформлює українське громадянство.

Баканов висловлював готовність обійняти посаду голови СБУ, а оприлюднювати декларацію його нібито відмовили.

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