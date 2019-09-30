Я знаю, як спілкуватись з росіянами – очільниця української делегації в ПАРЄ
Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутатка від партії "Слуга народу", Елизавета Ясько заявила, що відмовлятись від повного спілкування з Росією – неправильно, оскільки, захищаючи свої інтереси, необхідно знати, що відбувається у світі.
Джерело: інтерв’ю Ясько виданню "Лівий берег"
Деталі: За словами Ясько, навички спілкування із росіянами вона отримала ще під час навчання в одному з московських університетів: "Мене там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально. Я знаю, як з цими людьми спілкуватися і вважаю це, навпаки, тільки плюсом...".
Осінню сесію ПАРЄ глава делегації планує відвідати в якості гостя. Там, як вона каже, вже заплановані зустрічі із європейськими політиками, зокрема із держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.
Інші депутати, члени делегації, на сесію не поїдуть.
Крім цього, Ясько додала, що участь України в наступній сесії, підтвердила б згоду держави на несправедливе повернення Росії до ПАРЄ,
Дослівно: "Ми не беремо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво, як стратегічно важливе для України".
Нагадаємо:
- 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
- 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.
- На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.
- 21 вересня стало відомо, що українська делегація не братиме участі в осінній сесії ПАРЄ
Передісторія:
- 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без санкцій, незважаючи на порушення принципів РЄ.
- Глава МЗС України Павло Клімкін назвав такі дії зрадою з боку Європи.
- Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії в знак протесту проти безумовного повернення росіян.