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Я знаю, як спілкуватись з росіянами – очільниця української делегації в ПАРЄ

Понеділок, 30 вересня 2019, 01:45

Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутатка від партії "Слуга народу", Елизавета Ясько заявила, що відмовлятись від повного спілкування з Росією – неправильно, оскільки, захищаючи свої інтереси, необхідно знати, що відбувається у світі. 

Джерело: інтерв’ю Ясько виданню "Лівий берег"

Деталі: За словами Ясько, навички спілкування із росіянами вона отримала ще під час навчання в одному з московських університетів: "Мене там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально. Я знаю, як з цими людьми спілкуватися і вважаю це, навпаки, тільки плюсом...".

Осінню сесію ПАРЄ глава делегації планує відвідати в якості гостя. Там, як вона каже, вже заплановані зустрічі із європейськими політиками, зокрема із держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

Інші депутати, члени делегації, на сесію не поїдуть.

Крім цього, Ясько додала, що участь України в наступній сесії, підтвердила б згоду держави на несправедливе повернення Росії до ПАРЄ,

Дослівно: "Ми не беремо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво, як стратегічно важливе для України".

Нагадаємо: 

  • 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.
  • На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.
  • 21 вересня стало відомо, що українська делегація не братиме участі в осінній сесії ПАРЄ

Передісторія:

Українська правда
Теми: ПАРЄВерховна Рада
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