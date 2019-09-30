Я знаю, як спілкуватись з росіянами – очільниця української делегації в ПАРЄ

Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутатка від партії "Слуга народу", Елизавета Ясько заявила, що відмовлятись від повного спілкування з Росією – неправильно, оскільки, захищаючи свої інтереси, необхідно знати, що відбувається у світі.

Джерело: інтерв’ю Ясько виданню "Лівий берег"

Деталі: За словами Ясько, навички спілкування із росіянами вона отримала ще під час навчання в одному з московських університетів: "Мене там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально. Я знаю, як з цими людьми спілкуватися і вважаю це, навпаки, тільки плюсом...".

Осінню сесію ПАРЄ глава делегації планує відвідати в якості гостя. Там, як вона каже, вже заплановані зустрічі із європейськими політиками, зокрема із держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

Інші депутати, члени делегації, на сесію не поїдуть.

Крім цього, Ясько додала, що участь України в наступній сесії, підтвердила б згоду держави на несправедливе повернення Росії до ПАРЄ,

Дослівно: "Ми не беремо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво, як стратегічно важливе для України".

Нагадаємо:

17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

21 вересня стало відомо, що українська делегація не братиме участі в осінній сесії ПАРЄ

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