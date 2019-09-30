Я знаю, как общаться с россиянами - глава украинской делегации в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутатка от партии "Слуга народа", Елизавета Ясько заявила, что отказываться от полного общения с Россией – неправильно, поскольку, защищая свои интересы, необходимо знать, что происходит в мире.

Источник: интервью Ясько изданию "Левый берег"

Детали: По словам Ясько, навыки общения с россиянами она получила еще во время учебы в одном из московских университетов: "Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом ...".

Осеннюю сессию ПАСЕ глава делегации планирует посетить в качестве гостя. Там, как она говорит, уже запланированы встречи с европейскими политиками, в частности с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели где Моншален.

Другие депутаты, члены делегации, на сессию не поедут.

Кроме этого, Ясько добавила, что участие Украины в следующей сессии, подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращение России в ПАСЕ,

Дословно: "Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество, как стратегически важное для Украины."

Напомним:

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

21 сентября стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

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