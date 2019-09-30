Ситуація на Сході: бойовики 26 разів порушили режим тиші

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Понеділок, 30 вересня 2019, 07:19

29 вересня противник 26 разів обстріляв позиції українських військових, минулося без втрат.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм та 82 мм. Крім цього, противник використовував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброї.

Обстріли велись зокрема поблизу Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки, Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки, Невельського, Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського та інших населених пунктів. 

Дослівно: "Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню."

Нагадаємо: 

  • 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС війна


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