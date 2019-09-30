Ситуация на Востоке: боевики 26 раз нарушили режим тишины

29 сентября противник 26 раз обстрелял позиции украинских военных, обошлось без потерь.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, противник использовал вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в частности вблизи Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки, Невельского, Травневого, Луганского, Новолуганского, Крымского и других населенных пунктов.

Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня."

Напомним: