Ситуация на Востоке: боевики 26 раз нарушили режим тишины
Понедельник, 30 сентября 2019, 07:19
29 сентября противник 26 раз обстрелял позиции украинских военных, обошлось без потерь.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, противник использовал вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Обстрелы велись в частности вблизи Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки, Невельского, Травневого, Луганского, Новолуганского, Крымского и других населенных пунктов.
Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня."
Напомним:
- 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда