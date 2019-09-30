На Донбасі через необережність з гранатою загинула молода військова

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Понеділок, 30 вересня 2019, 14:00

27 вересня поблизу міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення 21-річна солдат Анастасія Вітовська.

Джерело: пост Офіційної сторінки 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у Facebook, коментар начальника прес-служби ООС Віктора Шубца УП, джерела УП. 

 
Фото з Офіційної сторінки 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у Facebook,

Пряма мова Шубца: "27 вересня було двоє загиблих. Перший – військовослужбовець Олександр Марків – загинув у результаті бойових дій, другий військовослужбовець – жінка – загинула не в результаті бойових дій, а результаті необережного поводження зі зброєю".

"Що там сталося, нам достеменно невідомо. Це горе. Для нас, і для рідних, і для маленької дитини, яка лишилася сиротою".

Деталі: Він пояснив, що на офіційній сторінці ООС дають статистику лише по загиблих у результаті бойових дій, тому 28 вересня було назване ім’я лише Марківа.

За даними джерел УП, у Вітовської випадково вибухнула граната. Ймовірно, це була граната з боєкомплекту військовослужбовця ЗСУ.

За словами Шубца, усі військові проходять постійні інструктажі щодо поводження зі зброєю.

Ірина Балачук, УП

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Теми: ООС Донбас


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