На Донбасі через необережність з гранатою загинула молода військова

27 вересня поблизу міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення 21-річна солдат Анастасія Вітовська.

Джерело: пост Офіційної сторінки 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у Facebook, коментар начальника прес-служби ООС Віктора Шубца УП, джерела УП.

Фото з Офіційної сторінки 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у Facebook,

Пряма мова Шубца: "27 вересня було двоє загиблих. Перший – військовослужбовець Олександр Марків – загинув у результаті бойових дій, другий військовослужбовець – жінка – загинула не в результаті бойових дій, а результаті необережного поводження зі зброєю".

"Що там сталося, нам достеменно невідомо. Це горе. Для нас, і для рідних, і для маленької дитини, яка лишилася сиротою".

Деталі: Він пояснив, що на офіційній сторінці ООС дають статистику лише по загиблих у результаті бойових дій, тому 28 вересня було назване ім’я лише Марківа.

За даними джерел УП, у Вітовської випадково вибухнула граната. Ймовірно, це була граната з боєкомплекту військовослужбовця ЗСУ.

За словами Шубца, усі військові проходять постійні інструктажі щодо поводження зі зброєю.