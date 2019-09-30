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На Донбассе из-за неосторожности с гранатой погибла молодая военная

Понедельник, 30 сентября 2019, 14:00

27 сентября у города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец ​​взвода материального обеспечения 21-летняя солдат Анастасия Витовская.

Источник: пост Официальной страницы 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook, комментарий начальника пресс-службы ООС Виктора Шубца УП, источники УП. 

 
Фото с Официальной страницы 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook

Прямая речь Шубца: "27 сентября было двое погибших. Первый – военнослужащий Александр Маркив – погиб в результате боевых действий, второй военнослужащий – женщина – погибла не в результате боевых действий, а в результате неосторожного обращения с оружием".

"Что там произошло, нам точно неизвестно. Это горе. Для нас, и для родных, и для маленького ребенка, который остался сиротой".

Детали: Он пояснил, что на официальной странице ООС дают статистику только по погибшим в результате боевых действий, поэтому 28 сентября было названо имя только Маркива.

По данным источников УП, у Витовской случайно взорвалась граната. Вероятно, это была граната с боекомплекта военнослужащего ВСУ.

По словам Шубца, все военные проходят постоянные инструктажи по обращению с оружием.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ООСДонбасс
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