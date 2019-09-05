"Слуга народу" проводить зустріч із президентом і прем’єром

Джерело: "Українська правда"

Представники фракції "Слуга народу" проводять зустріч із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Деталі: Засідання фракції почалося о 18 годині вечора.

На зустрічі також присутні міністерка фінансів Оксана Маркарова і генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так само, як і на попередньому засіданні фракції 28 серпня, нардепів попросили здати телефони.

Засідання почалося з мотиваційної промови Зеленського.

Президент подякував нардепам за роботу, попросивши працювати так само і надалі.

Крім того, Зеленський порадив депутатам працювати максимально злагоджено по лінії президент-прем'єр-парламент. Потім відповів на питання депутатів про голосування і законопроекти.

Водночас на питання про обмін полоненими президент відповідати відмовився.

Після президента виступив прем'єр. Гончарук закликав депутатів співпрацювати з урядом.

Генпрокурор Рябошапка хоч і був на засіданні, та майже не говорив.

Зустріч тривала близько 2,5 годин.