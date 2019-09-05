"Слуга народу" проводить зустріч із президентом і прем’єром
Джерело: "Українська правда"
Представники фракції "Слуга народу" проводять зустріч із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Деталі: Засідання фракції почалося о 18 годині вечора.
На зустрічі також присутні міністерка фінансів Оксана Маркарова і генпрокурор Руслан Рябошапка.
Так само, як і на попередньому засіданні фракції 28 серпня, нардепів попросили здати телефони.
Засідання почалося з мотиваційної промови Зеленського.
Президент подякував нардепам за роботу, попросивши працювати так само і надалі.
Крім того, Зеленський порадив депутатам працювати максимально злагоджено по лінії президент-прем'єр-парламент. Потім відповів на питання депутатів про голосування і законопроекти.
Водночас на питання про обмін полоненими президент відповідати відмовився.
Після президента виступив прем'єр. Гончарук закликав депутатів співпрацювати з урядом.
Генпрокурор Рябошапка хоч і був на засіданні, та майже не говорив.
Зустріч тривала близько 2,5 годин.