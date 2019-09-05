Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" проводить зустріч із президентом і прем’єром

Четвер, 5 вересня 2019, 20:32

Джерело: "Українська правда"

Представники фракції "Слуга народу" проводять зустріч із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Деталі: Засідання фракції почалося о 18 годині вечора.

 
 

На зустрічі також присутні міністерка фінансів Оксана Маркарова і генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так само, як і на попередньому засіданні фракції 28 серпня, нардепів попросили здати телефони.

Засідання почалося з мотиваційної промови Зеленського. 

Президент подякував нардепам за роботу, попросивши працювати так само і надалі.

Крім того, Зеленський порадив депутатам працювати максимально злагоджено по лінії президент-прем'єр-парламент. Потім відповів на питання депутатів про голосування і законопроекти.

Водночас на питання про обмін полоненими президент відповідати відмовився.

Після президента виступив прем'єр. Гончарук закликав депутатів співпрацювати з урядом.

Генпрокурор Рябошапка хоч і був на засіданні, та майже не говорив.

Зустріч тривала близько 2,5 годин.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗеленськийГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: