Посади начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ розділять

Джерело: інтерв’ю першого заступника начальника Генштабу Ігоря Колесника інформаційному агентству Армія Inform.

До кінця цього року розмежують посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу, а до кінця наступного року – повноваження всіх органів військового управління.

Для досягнення сумісності з НАТО потрібен перехід військового управління на j-структуру:

Пряма мова: "Суттю цих заходів є досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління у системі застосування Збройних сил України. І, в першу чергу, ця трансформація торкнеться поділу функцій між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України.

За принципами країн НАТО, оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб – реалізовувати її.

У свою чергу, і в Збройних силах пройде розмежування повноважень. Зокрема, між органами військового управління, які здійснюють генерування та застосування військ (сил)".

Деталі. Завдання з генерування будуть покладені на Генштаб, а застосування ЗСУ стане функцією командування Об’єднаних сил спільно з органами військового управління оперативного рівня, зокрема оперативних та повітряних командувань, командування морської піхоти та десантно-штурмових військ, а також морського командування.

Буде здійснено розмежування посад начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ з одночасним переходом Генерального штабу, штабів видів та штабів оперативного рівня Збройних сил на J-структуру.

Пряма мова: "Це дасть можливість покращити систему управління, адже буде чітко регламентовано: хто відповідає за підготовку, а хто за застосування Збройних сил. Для виконання цього завдання наказом міністра оборони створено проектну команду, яку я очолюю. Ця програма об’єднує 7 проектів.

Перший проект – це реформування Генерального штабу Збройних сил України, другий – реорганізація Об’єднаного оперативного штабу в командування Об’єднаних сил, третій – реорганізація командувань видів як органів генерування, четвертий проект – це підбір та підготовка персоналу, який має посісти посади у нових органах управління. П’ятий проект – інфраструктурне забезпечення, створення системи управління та зв’язку, шостий – логістичне забезпечення і сьомий – удосконалення законодавчої та нормативної бази".

Термін завершення трансформації – кінець 2020 року.

Колесник уточнив: "До цього часу ми перейдемо на нову систему управління та підберемо новий фаховий особовий склад в оновлені структури.

Щодо розмежування посади начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України, а також реформування командувань видів, то це завдання ми виконаємо до кінця поточного року.

Головнокомандувач командуватиме Збройними силами, а органом, що забезпечуватиме його роботу та надаватиме всебічну підтримку в реалізації його рішень, буде Генеральний штаб... Головнокомандувач Збройних сил України підпорядковуватиметься міністру оборони".

Дослівно: "...j-структура – це не панацея від усіх проблем, а передусім можливість для української армії стати зрозумілою для Альянсу. Наприклад, якщо йдеться про j-1, то для будь-якого органу управління будь-якої країни НАТО зрозуміло, що йдеться про персонал. Це – досягнення сумісності та комунікації".

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