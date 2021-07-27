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Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

Вівторок, 27 липня 2021, 21:22
Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про один народ

Хомчак іде з посади: призначено нового головнокомандувача, українці відповіли Путіну на тезу про "один народ", український плавець встановив новий олімпійський рекорд — актуальні новини 27 липня.

Про нового головнокомандувача

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади — таке рішення прийняв Зеленський. Він переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

Про "один народ"

55% українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна про те, що "росіяни та українці – один народ" — про це свідчать результати опитування "Рейтинг". Водночас 41% опитаних підтримують це твердження.

Про Олімпійські Ігри

Український плавець Михайло Романчук виграв півфінал та встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем. Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов.

Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ХомчакЗбройні силиПутінпропаганда
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