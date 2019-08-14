Зайцеву просять відпустити додому замість 10 років в'язниці за ДТП з 6 загиблими

Адвокат Юлія Плетньова просить пом'якшити покарання Олені Зайцевій, звинуваченій у вчиненні ДТП у центрі Харкова, в результаті якого у 2017 році загинули 6 осіб.

"Прошу пом'якшити вирок (суду першої інстанції – ред.) у частині призначення покарання", – сказала Плетньова на засіданні Харківського апеляційного суду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що просить призначити покарання Зайцевій у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

На думку адвоката, ступінь провини її підзахисної менша, ніж у другого обвинуваченого в ДТП Геннадія Дронова.

Плетньова вважає, що відшкодування шкоди потерпілим повинно бути не солідарним, як вирішив суд першої інстанції, а пайовим – і Зайцева повинна "відшкодувати" 30% шкоди, а відшкодування 70% слід покласти на Дронова.

При цьому адвокат запевняє, що Зайцева не знімає з себе провини, яка "полягає в перевищенні швидкості руху".

Плетньова кілька разів наголосила, що саме автомобіль Дронова протаранив машину Зайцевої, що призвело до смертельних наслідків аварії.

Мотивуючи необхідність пом'якшення покарання своїй підзахисній, адвокат також послалася на стан її здоров'я.

Плетньова стверджує, що Зайцева не може отримати необхідне лікування в умовах СІЗО.

Крім того, адвокат заявила, що суд першої інстанції при призначенні покарання не врахував пом'якшуючі обставини (каяття та добровільне "відшкодування шкоди").

Зайцева підтримала вимоги свого адвоката.

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