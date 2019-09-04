Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

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Середа, 4 вересня 2019, 11:42

Джерело: прес-служба ГПУ.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей.

Дослівно: "3 вересня 2019 року, керуючись законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей".

Деталі: Таким чином звільнено: прокурора Житомирщини Любомира Війтовича, прокурора Вінничини В’ячеслава Соколового, прокурора Одещини Олега Жученка та прокурора Черкащини Сергія Овчаренка.

В ГПУ нагадують, що на зустрічі з представниками громадськості Черкащини під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського до регіону, деякі учасники розмови скаржилися на роботу прокурора області. Зеленський в свою чергу, наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Нагадаємо: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 
  • На зустрічі з підлегли в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
  • Одним із перших генпрокурор звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура


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