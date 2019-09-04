Глава МОЗ Скалецька відповіла на слова Радуцького, який назвав її "своєю людиною"

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Середа, 4 вересня 2019, 13:04

Міністр охорони здоров'я прокоментувала слова нардепа від Слуги народу Михайла Радуцького про неї.

Про це вона заявила на прес-конференції, відповідаючи на питання, що її пов'язує з Радуцьким, який назвав її "своєю людиною", і чи відповідає дійсності інформація про те, що Радуцький очолить в майбутньому МОЗ, а сама Скалецька на цій посаді тимчасово, пише Ліга.net.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що близько не знайома з народним депутатом від Слуги народу Михайлом Радуцьким.

"Я з Михайлом Радуцьким якщо десь і перетиналася, то це були ефіри. На якомусь із них я сказала, що я як писала законопроекти, так і далі буду їх писати, і якщо потрібна буде допомога - звертайтеся. Ми спілкувалися тільки на цю тематику ", - сказала вона.

За її словами, після цього їй запропонували подати своє резюме на главу МОЗ, і іншого спілкування з Радуцьким не було.

"Ніякої іншої інформації або домовленостей я не отримувала і не проводила", - запевнила вона.

Уточнюючи, чому Радуцький назвав її "своєю людиною", Скалецька переадресувала це питання самому Радуцькому.

Нагадуємо:

  • У п'ятницю голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK заявив, що через кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а діюча міністр Зоряна Скалецька - його заступником.
  • Пізніше він заявив, що не планує займати посаду міністра охорони здоров'я.
  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку(Черненко).
  • Раніше того ж дня на камеру зафіксували переписку Радуцького, в якій той писав із використанням нецензурної лексики, що його людина на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко, а не Уляна Супрун.
  • 27 серпня засновника клініки "Борис" Михайла Радуцкого, якому раніше передрікали міністерський портфель у МОЗ, було обрано головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

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Теми: МОЗ


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