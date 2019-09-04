Глава МОЗ Скалецька відповіла на слова Радуцького, який назвав її "своєю людиною"
Міністр охорони здоров'я прокоментувала слова нардепа від Слуги народу Михайла Радуцького про неї.
Про це вона заявила на прес-конференції, відповідаючи на питання, що її пов'язує з Радуцьким, який назвав її "своєю людиною", і чи відповідає дійсності інформація про те, що Радуцький очолить в майбутньому МОЗ, а сама Скалецька на цій посаді тимчасово, пише Ліга.net.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що близько не знайома з народним депутатом від Слуги народу Михайлом Радуцьким.
"Я з Михайлом Радуцьким якщо десь і перетиналася, то це були ефіри. На якомусь із них я сказала, що я як писала законопроекти, так і далі буду їх писати, і якщо потрібна буде допомога - звертайтеся. Ми спілкувалися тільки на цю тематику ", - сказала вона.
За її словами, після цього їй запропонували подати своє резюме на главу МОЗ, і іншого спілкування з Радуцьким не було.
"Ніякої іншої інформації або домовленостей я не отримувала і не проводила", - запевнила вона.
Уточнюючи, чому Радуцький назвав її "своєю людиною", Скалецька переадресувала це питання самому Радуцькому.
Нагадуємо:
- У п'ятницю голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK заявив, що через кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а діюча міністр Зоряна Скалецька - його заступником.
- Пізніше він заявив, що не планує займати посаду міністра охорони здоров'я.
- 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку(Черненко).
- Раніше того ж дня на камеру зафіксували переписку Радуцького, в якій той писав із використанням нецензурної лексики, що його людина на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко, а не Уляна Супрун.
- 27 серпня засновника клініки "Борис" Михайла Радуцкого, якому раніше передрікали міністерський портфель у МОЗ, було обрано головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
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