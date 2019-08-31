Радуцький заявив, що не планує очолювати МОЗ
Джерело: сторінка Радуцького в Facebook
Нардеп від "Слуги народу", глава медичного комітету ВР Михайло Радуцький не планує займати посаду міністра охорони здоров'я.
Пряма мова: Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу.
Мені приємно, але свою роботу бачу зараз у парламенті. Основа перетворень тут. ...Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті.
Деталі: Радуцький назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку професіоналом, енергійним і геніальним фахівцем та заявив, що "кращої кандидатури, ніж вона, складно знайти".
За словами глави комітету, він буде тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я. У п'ятницю комітет зустрівся з міністром, також був намічений план перших 100 днів роботи.
Що було раніше: У п'ятницю голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK заявив, що через кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а діюча міністр Зоряна Скалецька - його заступником.
Передісторія:
- 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
- Раніше того ж дня на камеру зафіксували переписку Радуцького, в якій той писав із використанням нецензурної лексики, що його людина на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко, а не Уляна Супрун.
- 27 серпня засновника клініки "Борис" Михайла Радуцкого, якому раніше передрікали міністерський портфель у МОЗ, було обрано головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
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