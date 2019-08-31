Радуцький заявив, що не планує очолювати МОЗ

9778 переглядів
Субота, 31 серпня 2019, 11:20

Джерело: сторінка Радуцького в Facebook

Нардеп від "Слуги народу", глава медичного комітету ВР Михайло Радуцький не планує займати посаду міністра охорони здоров'я.

Пряма мова: Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу.

Мені приємно, але свою роботу бачу зараз у парламенті. Основа перетворень тут. ...Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті.

Деталі: Радуцький назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку професіоналом, енергійним і геніальним фахівцем та заявив, що "кращої кандидатури, ніж вона, складно знайти".

За словами глави комітету, він буде тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я. У п'ятницю комітет зустрівся з міністром, також був намічений план перших 100 днів роботи.

Що було раніше: У п'ятницю голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK заявив, що через кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а діюча міністр Зоряна Скалецька - його заступником.

Передісторія:

  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
  • Раніше того ж дня на камеру зафіксували переписку Радуцького, в якій той писав із використанням нецензурної лексики, що його людина на посаду керівника МОЗ – Зоряна Черненко, а не Уляна Супрун.
  • 27 серпня засновника клініки "Борис" Михайла Радуцкого, якому раніше передрікали міністерський портфель у МОЗ, було обрано головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нову керівницю МОЗ скоро замінить Радуцький – Арахамія 31 серпня 2019, 01:28
Гончаруку подобаються реформи Супрун і Гриневич, але їх треба перевірити 30 серпня 2019, 14:27
Зеленський ще шукає кандидата на керівника МОЗ 29 серпня 2019, 10:48
Усі новини
Головні новини
Ердоган: Анкара не буде відмовлятися від членства в НАТО
Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс
Зеленський про обіцяні "посадки": Восени... все почнеться
Президент розповів про розмови з Путіним: у МЗС не хотіли допустити
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

Кіно

Три фільми Docudays UA 2019, які надихнуть вас на зміни навколо

історія

Чому варто подивитися кіно про Василя Стуса