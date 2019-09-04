Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара

Джерело: брифінг прем’єр-міністра України Олексія Гончарука

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації, через його зв’язки з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Пряма мова Гончарука: "Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни, але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади у цієї людини немає і тому це зробити було неможливо.

Незважаючи на те, що це рішення команди і остаточне рішення буде приймати президент, але в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилися корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді надто сильно впливають на діяльність адміністрації.

Тому, я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися оцим всім групам впливу, то це дуже гарно відіб’ється на інтересах пересічних киян"

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