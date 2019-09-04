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Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара

Середа, 4 вересня 2019, 15:53
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара

Джерело: брифінг прем’єр-міністра України Олексія Гончарука

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації, через його зв’язки з Вадимом Столаром, якого пов’язують із забудовними схемами в столиці.

Пряма мова Гончарука: "Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни, але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади у цієї людини немає і тому це зробити було неможливо.

Незважаючи на те, що це рішення команди і остаточне рішення буде приймати президент, але в мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилися корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді надто сильно впливають на діяльність адміністрації.

Тому, я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися оцим всім групам впливу, то це дуже гарно відіб’ється на інтересах пересічних киян"

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.

  • Раніше Кличко заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував йому погоджувати свої дії з Андрієм Вавришем або Олександром Ткаченком.

    Андрій Вавриш - колишній чиновник Київської міської держадміністрації, один з найбільших забудовників в столиці, засновник і керівник компанії "Сага Девелопмент", учасник забудови Рибальського півострова.

  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • 51 народний депутат 8 скликання звернувся до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКМДА
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