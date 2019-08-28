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Нардепи попросили КС роз’яснити, хто має бути мером Києва

Середа, 28 серпня 2019, 15:18
Нардепи попросили КС роз’яснити, хто має бути мером Києва

Джерело: Конституційний суд України, Офіційний портал Києва.

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон України у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 

Дослівно: "До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої – четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України у їх взаємозв’язку".

Деталі: За словами мера Києва і голови КМДА Віталія Кличка, подання покликане раз і назавжди врегулювати низку питань, які безпосередньо випливають із приписів Конституції.

Пряма мова: "Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування"

"Йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом - "Законом про столицю". І ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції та "Закону про столицю", чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці". 

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка 

Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • За даними "Української правди", у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.

Українська правда

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Теми: КиївКС
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