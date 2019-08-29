ГОНЧАРУКА ПРИЗНАЧИЛИ ПРЕМ'ЄРОМ

Джерело: "Українська правда"

Верховна Рада 9 скликання на засіданні 29 серпня проголосувала за призначення прем’єр-міністром України заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

За відповідну кандидатуру проголосували 290 народних депутатів.

Відзначимо, що "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина" кандидатури Гончарука не підтримали.

Зокрема, "ОПЗЖ" вважає, що головним завданням прем'єра має бути не імідж і економічне зростання, а налагодження миру на Донбасі, а "ЄС" поставила під сумнів прозорість відбору кандидата, "Голос" не підтримав прем'єра, бо не знає складу уряду.

Новий прем'єр, який виступив з трибуни ВР, сказав, що у наступному році кожна третя гривня в Україні піде на обслуговування боргів. За його словами, новому уряду буде не легко. Він додав, що не дивлячись на всі зміни і на 10 млн тих, хто живе на межі бідності, в Україні досі процвітає корупція.

Прем'єр вважає, що головним показником привабливості для бізнесу мають стати дешевші ресурсів. Гончарук обіцяє взятися на кредитну ставку та імідж України в світі. Він вважає, що кредит під 12-13% річних – це реально.

Гончарук висловив підтримку словам президента Володимира Зеленського щодо швидких та ефективних змін в Україні.

Пряма мова Гончарука: "У новому уряді красти не будуть... Уже за кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори з приводу нової 3-4 річної програми співпраці з Україною...

У нас в Україні задекларований неадекватний прожитковий мінімум, той мінімум, який у нас на папері, насправді, не дає можливість людині прожити".

Деталі: Проект постанови про призначення Гончарука на посаду прем’єр-міністра з’явився на сайті Верховної Ради 29 серпня. Його подав президент Володимир Зеленський. Президент вніс постанову за пропозицією фракції "Слуга народу", яка створила коаліцію в Раді.

Що було раніше: 27 серпня джерела УП повідомили, що президент Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити на пост прем’єра Гончарука.

До того колишній бізнес-партнер президента олігарх Ігор Коломойський заявляв, що серед головних претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра є Гончарук.

Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів.

Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам'ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу.

Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші відносини з Богданом. Джерела запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому.

Гончарук супроводжував президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах.

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