Джерело: лист, оприлюднений депутаткою Нідерландів Каті Пірі

40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не включати у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Дослівно з листа депутатів: "Ми розуміємо контекст, у якому відбуваються переговори (між Росією і Україною про обмін – ред.), і дипломатичні зусилля української влади.

Однак пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього та його свідчень має надзвичайну цінність для ефективного судового слідства...

Деталі: Депутати також наголосили, що Цемах – громадянин України, який перебуває під вартою. І нагадали про резолюцію РБ ООН, за якою всі особи прямо чи непрямо відповідальні за знищення MH17 мають постати перед судом.

Лист підписали 40 євродепутатів. Копію листа направили високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні.

Що цьому передувало: 30 серпня засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Гіґґінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв’язнів.

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