Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати фігуранта MH17 Цемаха

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Середа, 4 вересня 2019, 22:17

Джерело: лист, оприлюднений депутаткою Нідерландів Каті Пірі

40 депутатів Європейського парламенту написали листа президенту Володимиру Зеленському з проханням не включати у список обміну полоненими з Росією імовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Дослівно з листа депутатів: "Ми розуміємо контекст, у якому відбуваються переговори (між Росією і Україною про обмін – ред.), і дипломатичні зусилля української влади.

Однак пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього та його свідчень має надзвичайну цінність для ефективного судового слідства...

Деталі: Депутати також наголосили, що Цемах – громадянин України, який перебуває під вартою. І нагадали про резолюцію РБ ООН, за якою всі особи прямо чи непрямо відповідальні за знищення MH17 мають постати перед судом.

Лист підписали 40 євродепутатів. Копію листа направили високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні.

Що цьому передувало: 30 серпня засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Гіґґінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв’язнів.

Передісторія:

  • 27 червня в окупованому Сніжному на захопленій т.зв. "ДНР" частині Донеччини українські спецслужби затримали колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.
  • За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха під арешт на два місяці.
  • Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку. Цемах також стверджував, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював".
  • Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.

Українська правда

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Теми: полонені Європарламент Зеленський


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