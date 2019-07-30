Ймовірний фігурант MH17 Цемах свідчив у суді
Джерело: The Insider
Затриманий в "ДНР" колишній "командир ППО" міста Сніжне Володимир Цемах, який є імовірним фігурантом у справі катастрофи MH17 на Донбасі, по відеозв’язку свідчив у Київському апеляційному суді.
Цемах: Я був у безсвідомому стані. Дуже довго. Затримання проводили дві незнайомі мені людини. Вони зайшли до мене додому. А провозили мене уже потім через Мар'їнку.
Я боєць, який захищав свою землю від тих, хто її розстрілював. Російських військовослужбовців там не бачив.
Адвокат Роман Гонтарев: До нього застосували насильство. Рукояткою пістолета вдарили по голові. Застосовували психотропні снодійні речовини. Ми зараз не можемо довести ці обставини. Цемаха затримали без рішення суду.
Не допитані в провадженні й свідки, які б вказували, що Цемах на момент затримання вчинив злочин. Також відсутній потерпілий, який говорив про Цемаха.
Прокурор Олег Пересада: "'Із наданих матеріалів слідства вбачається, що Цемаха було затримано у зв'язку з тим, що при ньому були документи, що посвідчують приналежність до "ДНР". А також у зв'язку з його активною участю у "ДНР".
Звичайно є процедура участі і свідків, і підозрюваних. Є відповідна угода між Україною і королівством Нідерланди у справах, пов'язаних із збиттям боїнгу. Там також розписані процедури.
Деталі: 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився відпускати Цемаха з-під варти. За словами прокурора, Цемах імовірно причетний до терористичної організації.
Крім того, прокурор припустив, що Цемах свідчитиме у Нідерландах, оскільки може володіти інформацією стосовно збиття пасажирського літака МН17.
Що було раніше: 27 червня Цемаха затримали у його квартирі в Сніжному. 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про арешт на два місяці.
7 липня журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах нібито зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.
Історія питання:
- 24 травня 2018 року міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Спільна слідча слідча група 19 червня 2019 року назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.
- Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук. Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.