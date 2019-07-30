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Ймовірний фігурант MH17 Цемах свідчив у суді

Вівторок, 30 липня 2019, 19:06
Ймовірний фігурант MH17 Цемах свідчив у суді

Джерело: The Insider

Затриманий в "ДНР" колишній "командир ППО" міста Сніжне Володимир Цемах, який є імовірним фігурантом у справі катастрофи MH17 на Донбасі, по відеозв’язку свідчив у Київському апеляційному суді.

Цемах: Я був у безсвідомому стані. Дуже довго. Затримання проводили дві незнайомі мені людини. Вони зайшли до мене додому. А провозили мене уже потім через Мар'їнку.

 
the insider

Я боєць, який захищав свою землю від тих, хто її розстрілював. Російських військовослужбовців там не бачив.

Адвокат Роман Гонтарев: До нього застосували насильство. Рукояткою пістолета вдарили по голові. Застосовували психотропні снодійні речовини. Ми зараз не можемо довести ці обставини. Цемаха затримали без рішення суду. 

Не допитані в провадженні й свідки, які б вказували, що Цемах на момент затримання вчинив злочин. Також відсутній потерпілий, який говорив про Цемаха.

Прокурор Олег Пересада: "'Із наданих матеріалів слідства вбачається, що Цемаха було затримано у зв'язку з тим, що при ньому були документи, що посвідчують приналежність до "ДНР". А також у зв'язку з його активною участю у "ДНР".

Звичайно є процедура участі і свідків, і підозрюваних. Є відповідна угода між Україною і королівством Нідерланди у справах, пов'язаних із збиттям боїнгу. Там також розписані процедури.

Деталі: 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився відпускати Цемаха з-під варти. За словами прокурора, Цемах імовірно причетний до терористичної організації.

Крім того, прокурор припустив, що Цемах свідчитиме у Нідерландах, оскільки може володіти інформацією стосовно збиття пасажирського літака МН17.

Що було раніше: 27 червня Цемаха затримали у його квартирі в Сніжному. 29 червня Шевченківський районний суд ухвалив рішення про арешт на два місяці.

7 липня журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах нібито зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.

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