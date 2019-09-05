Путін застеріг Зеленського від "переслідування" Медведчука

Джерело: Володимир Путін на Східному економічному форумі в Росії

Президент Росії Володимир Путін каже, що якщо влада в Україні буде "переслідувати" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою нового президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде...

Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють в рамках Конституції України, в рамках чинного закону. І на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав".

Деталі: Путін назвав партію "Опозиційна платформа – За життя", політраду якої очолює Віктор Медведчук, "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів, голосуванням".

Президент Росії також сказав, що не бачив заяву Зеленського про нібито іноземне фінансування "Опозиційної платформи – За життя".

Путін додав, що якщо така заява була, це означає, що "чинна на сьогодні влада в Києві ризикує наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента пана Порошенка".

Історія питання: