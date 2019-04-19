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Медведчук розповів, що Путін готовий запропонувати Зеленському за угоду по Донбасу

П'ятниця, 19 квітня 2019, 01:40
Медведчук розповів, що Путін готовий запропонувати Зеленському за угоду по Донбасу

Кум Путіна і глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктор Медведчук пропонує Володимиру Зеленському, якщо він переможе на президентських виборах в Україні, укласти угоду з Москвою і таким чином відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий газ і інвестиції з РФ.

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю Reuters.

Він сказав, що Кремль хотів би дізнатися більше про Зеленського, у якого немає політичного досвіду, щоб зрозуміти, чи є він кимось, з ким він може мати справу, на відміну від чинного президента Петра Порошенка.

"У них немає ніяких очікувань в Москві", - сказав він. "Вони хочуть подивитися, що буде потім, хто буде в його (Зеленського) оточенні, і що він буде робити і з ким".

Кремль дав зрозуміти, що буде радий програшу Порошенка, але не прокоментував Зеленського, сказавши лише, що він уважно стежить за заявами кандидатів і сподівається, що будь-який новий президент зможе укласти мирну угоду на Донбасі, який знаходиться під російською окупацією з 2014 року.

Основною метою Росії є повернення Донбасу під контроль України, але на своїх умовах.

Медведчук заявив, що досі Зеленський займає невірну позицію, але після обрання президентом, за його словами, він може змінити свою позицію, глибше вивчивши цю тему.

"Може бути, він прийде до думки, що заради миру потрібно це зробити", - сказав Медведчук.

"Ніхто не говорить про необхідність йти на поступки або щось віддавати. Ми говоримо про необхідність повернути людей і територію", - заявив він.

За словами Медведчука, Путін може бути готовий звільнити 24 захоплених українських моряків в якості жесту доброї волі.

Також Медведчук каже, що Зеленський міг би відновити економічні відносини з Росією.

Він повторив, що, як і раніше, Росія хоче, щоб переговори про долю Донбасу велися між київською владою, представниками проросійських керівників окупованих територій і самої Росії.

Медведчук додав, що готовий про це поговорити з Зеленським після виборів, якщо він переможе.

Нагадуємо:

  • Віктор Медведчук заявив, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру". Раніше він заявляв, що один із головних пунктів цього "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
  • 13 квітня Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він. За його словами, для цього "ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного, як і майбутнього президента України, не треба". 
  • На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про  необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономнийрегіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
  • ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зрадута сепаратизм Віктора Медведчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведєвПутінЗеленськийДонбасморяки
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