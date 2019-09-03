Медведчук називає звинувачення Зеленського "абсурдними"

Джерело: коментар Віктора Медведчука в ефірі каналу з його оточення "112 Україна".

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук називає абсурдними слова президента Володимира Зеленського про непрозорість фінансування партії "ОПЗЖ".

Пряма мова Медведчука: "Це абсурдна заява пана Зеленського. Вони ще раз продемонстрували, що ми є реальною опозицією для влади, для пана Зеленського і для його команди.

Я вважаю ці звинувачення чи критику абсурдними, тому що наша партія є прозорою у своєму фінансуванні. Ми фінансуємо свою партію із легальних джерел, із грошей, які оподатковуються.

Ці розмови і докори це свідчення того, що ми в опозиції до Зеленського і його команди. Подібні заяви, це ще одне підтвердження зі сторони Зеленського, що він це добре розуміє. Усвідомлює, що є опозиційна політична сила, з якою він, на жаль, починає боротися незаконними політично-мотивованими методами".

Що було раніше: 31 серпня Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо партії "Опозиційна платформа за життя", одним з лідерів якої є Медведчук.

Пряма мова Зеленського: "Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться".

Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.

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