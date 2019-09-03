Медведчук називає звинувачення Зеленського "абсурдними"
Джерело: коментар Віктора Медведчука в ефірі каналу з його оточення "112 Україна".
Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук називає абсурдними слова президента Володимира Зеленського про непрозорість фінансування партії "ОПЗЖ".
Пряма мова Медведчука: "Це абсурдна заява пана Зеленського. Вони ще раз продемонстрували, що ми є реальною опозицією для влади, для пана Зеленського і для його команди.
Я вважаю ці звинувачення чи критику абсурдними, тому що наша партія є прозорою у своєму фінансуванні. Ми фінансуємо свою партію із легальних джерел, із грошей, які оподатковуються.
Ці розмови і докори це свідчення того, що ми в опозиції до Зеленського і його команди. Подібні заяви, це ще одне підтвердження зі сторони Зеленського, що він це добре розуміє. Усвідомлює, що є опозиційна політична сила, з якою він, на жаль, починає боротися незаконними політично-мотивованими методами".
Що було раніше: 31 серпня Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо партії "Опозиційна платформа за життя", одним з лідерів якої є Медведчук.
Пряма мова Зеленського: "Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться".
Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.
Нагадаємо:
- Перед президентськими виборами глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук пропонував Володимиру Зеленському в разі перемоги укласти угоду з Кремлем, аби відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
- На першому з'їзді ОПЗЖ Медведчук заявляв про необхідність створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
- Після цієї заяви ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.
- Попри це Медведчук заявляв, що Москва та бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
- Під час президентських і парламентських виборів Медведчук піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту на транзит газу і не раз їздив до Росії.
- На дострокових парламентських виборах партія "Опозиційна платформа – За життя" в результаті отримала другу за величиною фракцію у Верховній раді 9 скликання: 43 депутати, з яких 37 за списком (партія отримала 13.05% підтримки) і 6 мажоритарників.
- Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що Медведчук "зосередиться на партійній роботі".