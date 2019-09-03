Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук називає звинувачення Зеленського "абсурдними"

Вівторок, 3 вересня 2019, 14:29

Джерело: коментар Віктора Медведчука в ефірі каналу з його оточення "112 Україна".

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук називає абсурдними слова президента Володимира Зеленського про непрозорість фінансування партії "ОПЗЖ".

Пряма мова Медведчука: "Це абсурдна заява пана Зеленського. Вони ще раз продемонстрували, що ми є реальною опозицією для влади, для пана Зеленського і для його команди.

Я вважаю ці звинувачення чи критику абсурдними, тому що наша партія є прозорою у своєму фінансуванні. Ми фінансуємо свою партію із легальних джерел, із грошей, які оподатковуються.

Ці розмови і докори це свідчення того, що ми в опозиції до Зеленського і його команди. Подібні заяви, це ще одне підтвердження зі сторони Зеленського, що він це добре розуміє. Усвідомлює, що є опозиційна політична сила, з якою він, на жаль, починає боротися незаконними політично-мотивованими методами".

Що було раніше: 31 серпня Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо партії "Опозиційна платформа за життя", одним з лідерів якої є Медведчук.

Пряма мова Зеленського: "Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться".

Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення. 

Нагадаємо:

  • Перед президентськими виборами глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук пропонував Володимиру Зеленському в разі перемоги укласти угоду з Кремлем, аби відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
  • На першому з'їзді ОПЗЖ Медведчук заявляв про необхідність створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
  • Після цієї заяви ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.
  • Попри це Медведчук заявляв, що Москва та бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • Під час президентських і парламентських виборів Медведчук піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту на транзит газу і не раз їздив до Росії.
  • На дострокових парламентських виборах партія "Опозиційна платформа – За життя" в результаті отримала другу за величиною фракцію у Верховній раді 9 скликання: 43 депутати, з яких 37 за списком (партія отримала 13.05% підтримки) і 6 мажоритарників.
  • Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що Медведчук "зосередиться на партійній роботі". 

Альона Мазуренко, УП
Теми: МедведчукЗеленськийОПЗЖпартіїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Медведчук
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: