Побив і погрожував застрелити: екс-нардепу повідомили про підозру

Джерело: прокуратура Київської області, "Інтерфакс-Україна"

Прокуратура Київщини повідомила про підозру колишньому нардепу Сергію Скуратовському через напад і погрози сільському голові Плахтянки Олександру Сорочану.

Дослівно: "Екс-депутат знаходячись на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з мотивів надуманої образи, завдав сільському голові удар від якого потерпілий не втримався на ногах та впав на землю. У результаті нанесеного удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Окрім цього, під час вказаного конфлікту колишній народний обранець погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці".

Деталі: Скуратовському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України. Наразі підозрюваного оголосили у розшук.

Прокуратура офіційно не називає імені підозрюваного, однак джерела "Інтерфаксу" повідомили, що йдеться про нардепа Верховної Ради 8 скликання від радикальної партії Олега Ляшка Сергія Скуратовського.

Подія сталася ще у жовтні 2018 року. Сорочан розповів, що повертаючись до села Плахтянка ввечері 23 жовтня, помітив серед поля біля дороги автомобіль і двох людей – Скуратовського та депутата Макарівської райради Юрія Забелу в стані алкогольного сп’яніння. Сорочан заявляв, що запропонував допомогу, натомість його відлупасили.

Скуратовський все заперечував і заявляв, що жодних протиправних дій щодо Сорочана не здійснював.

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