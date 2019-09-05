Побив і погрожував застрелити: екс-нардепу повідомили про підозру
Джерело: прокуратура Київської області, "Інтерфакс-Україна"
Прокуратура Київщини повідомила про підозру колишньому нардепу Сергію Скуратовському через напад і погрози сільському голові Плахтянки Олександру Сорочану.
Дослівно: "Екс-депутат знаходячись на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з мотивів надуманої образи, завдав сільському голові удар від якого потерпілий не втримався на ногах та впав на землю. У результаті нанесеного удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
Окрім цього, під час вказаного конфлікту колишній народний обранець погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці".
Деталі: Скуратовському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України. Наразі підозрюваного оголосили у розшук.
Прокуратура офіційно не називає імені підозрюваного, однак джерела "Інтерфаксу" повідомили, що йдеться про нардепа Верховної Ради 8 скликання від радикальної партії Олега Ляшка Сергія Скуратовського.
Подія сталася ще у жовтні 2018 року. Сорочан розповів, що повертаючись до села Плахтянка ввечері 23 жовтня, помітив серед поля біля дороги автомобіль і двох людей – Скуратовського та депутата Макарівської райради Юрія Забелу в стані алкогольного сп’яніння. Сорочан заявляв, що запропонував допомогу, натомість його відлупасили.
Скуратовський все заперечував і заявляв, що жодних протиправних дій щодо Сорочана не здійснював.
Нагадаємо:
- Сергій Скуратовський протягом двох років не декларував мальтійську компанію і яхту, яку згодом переписав на помічницю. Справу проти нього відкрили у вересні 2017 року.
- Недостовірна інформація у деклараціях нардепа Сергія Скуратовського за 2015-2016 роки стала підставою для розслідування НАБУ. Детективи встановили, що народний обранець не задекларував багатомільйонний бізнес своєї дружини.
- У НАБУ почали цю справу після виходу журналістського розслідування про те, що родина Скуратовського володіє яхтами загальною вартістю близько 10 млн грн.
- Провівши обшуки, детективи знайшли інші факти брехні в декларації. Після цього подання про зняття недоторканності зі Скуратовського було готове, але генпрокурор Юрій Луценко повернув його назад до САП.
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