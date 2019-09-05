Цемаха включили до списку на обмін – росЗМІ

Джерело: interfax.ru

Свідок у справі катастрофи малайзійського рейсу MH17 на Донбасі Володимир Цемах знаходиться в списках на обмін між Росією і Україною.

Деталі: Російське агентство цитує "інформоване джерело", за словами якого Цемах "включений в обмінні списки".

Що було раніше: 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.

У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".

Представники "Національного корпусу" влаштували акцію протесту під Солом'янським апеляційним судом у Києві через звільнення Цемаха з-під варти.

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