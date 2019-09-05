Цемаха включили до списку на обмін – росЗМІ

3277 переглядів
Четвер, 5 вересня 2019, 22:12

Джерело: interfax.ru

Свідок у справі катастрофи малайзійського рейсу MH17 на Донбасі Володимир Цемах знаходиться в списках на обмін між Росією і Україною.

Деталі: Російське агентство цитує "інформоване джерело", за словами якого Цемах "включений в обмінні списки".

Що було раніше: 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.

У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".

Представники "Національного корпусу" влаштували акцію протесту під Солом'янським апеляційним судом у Києві через звільнення Цемаха з-під варти.

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: полонені


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерландські слідчі бояться, що не зможуть допитати свідка у справі MH17 Цемаха 5 вересня 2019, 15:26
Цемаха відпустили. Реакції соцмереж 5 вересня 2019, 14:45
Медведчук прилетів до Владивостока й покритикував Зеленського 5 вересня 2019, 12:35
Усі новини
Головні новини
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус взявся за Букіна
Кузьміна, який 5 років ховався від влади, зняли з розшуку
Нідерландські слідчі бояться, що не зможуть допитати свідка у справі MH17 Цемаха
Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні
Усі новини
Фотопроект

Фотограф знімкував 4 сестер 43 роки поспіль

опитування

Третину українських підлітків цькували в інтернеті

Культура

Як представники давніх племен зберігають унікальні традиції