"Нацкорпус" під судом вимагав не звільняти Цемаха

Джерело: YouTube-канал Нацкорпусу, пресс-служба Нацкорпусу

Представники "Національного корпусу" влаштували акцію протесту під Солом'янським апеляційним судом через звільнення з-під варти Володимира Цемаха, який є свідком у справі катастрофи малайзійського рейсу MH17 на Донбасі.

Дослівно з повідомлення прес-служби Нацкорпусу: "Цемах – підозрюваний у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3. Він не лише брав участь у знищенні цивільного літака, але і командував бойовиками, які вбивали українських військових. Тому його звільнення – свідчення продажності й прогнилості української судової системи!"

Деталі: Учасники протесту вимагали залишити Цемаха під вартою та виключити його зі списків на обмін полоненими з РФ і покарати суддів, які приймали рішення про його звільнення. Націоналісти чекають також чіткої позиції від президента Володимира Зеленського щодо ситуації "зі здачею національних інтересів у переговорах із Путіним". У кінці акції вони запалили фаєри.

Що було раніше: Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

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