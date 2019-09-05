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"Нацкорпус" під судом вимагав не звільняти Цемаха

Четвер, 5 вересня 2019, 18:21

Джерело: YouTube-канал Нацкорпусу, пресс-служба Нацкорпусу

Представники "Національного корпусу" влаштували акцію протесту під Солом'янським апеляційним судом через звільнення з-під варти Володимира Цемаха, який є свідком у справі катастрофи малайзійського рейсу MH17 на Донбасі.

Дослівно з повідомлення прес-служби Нацкорпусу: "Цемах – підозрюваний у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3. Він не лише брав участь у знищенні цивільного літака, але і командував бойовиками, які вбивали українських військових. Тому його звільнення – свідчення продажності й прогнилості української судової системи!"

Деталі: Учасники протесту вимагали залишити  Цемаха під вартою та виключити його зі списків на обмін полоненими з РФ і  покарати суддів, які приймали рішення про його звільнення. Націоналісти чекають також чіткої позиції від президента Володимира Зеленського щодо ситуації "зі здачею національних інтересів у переговорах із Путіним". У кінці акції вони запалили фаєри.

Що було раніше: Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17. 

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Знати більше: Чому загальмувався обмін ув'язненими і коли українці можуть повернутися додому

Історія питання: 

  • 4 липня ЗМІ повідомили, що українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію
  • Служба безпеки та військові не коментували інформацію.
  • Родичі Цемаха припускали, що його затримання пов’язане з розслідуванням збиття малазійського літака МН-17. У 2014 році, Цемах керував так званою "протиповірятною обороною" у районі, де збили літак.
  • Згодом, під час засідання суду, прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
  • Наприкінці червня його арештували на два місяці. Нещодавно бойовику продовжили запобіжний захід.
  • Водночас, наприкінці серпня стало відомо, що Росія нібито вимагає видати Цемаха в обмін на російських в’язнів, і саме через цю вимогу обмін затягується.
  • Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.
  • Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом".

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніАзов MH17
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