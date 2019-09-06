У Росії в небі зіткнулися два винищувачі

Джерело: ТАСС

Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися 6 вересня в небі над Липецькою областю Росії через помилки льотчиків.

Пряма мова джерела ТАСС в силових структурах: "Зіткнення в Липецькій області двох літаків сталося з вини пілотів. Зараз у подробицях аварії розбирається спеціальна комісія, яка, зокрема, буде встановлювати ступінь вини кожного з екіпажів".

Деталі: Те, що сталося оцінюється як серйозний авіаційний інцидент.

Один з літаків пошкоджений дуже серйозно і буде відновлюватися силами промисловості. Другий літак пошкоджений в меншій мірі – його можуть відновити на аеродромі базування. Збиток, можливо доведеться відшкодовувати льотчикам.

Екіпаж одного Су-34 складається з командира і штурмана.

Передісторія: