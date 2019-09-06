У Росії в небі зіткнулися два винищувачі
Джерело: ТАСС
Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися 6 вересня в небі над Липецькою областю Росії через помилки льотчиків.
Пряма мова джерела ТАСС в силових структурах: "Зіткнення в Липецькій області двох літаків сталося з вини пілотів. Зараз у подробицях аварії розбирається спеціальна комісія, яка, зокрема, буде встановлювати ступінь вини кожного з екіпажів".
Деталі: Те, що сталося оцінюється як серйозний авіаційний інцидент.
Один з літаків пошкоджений дуже серйозно і буде відновлюватися силами промисловості. Другий літак пошкоджений в меншій мірі – його можуть відновити на аеродромі базування. Збиток, можливо доведеться відшкодовувати льотчикам.
Екіпаж одного Су-34 складається з командира і штурмана.
Передісторія:
- 3 вересня у російському Ставропольському краї зазнав аварії штурмовик Су-25УБ. На борту перебували два пілоти, вони загинули.
- 5 вересня у Саратовській області Росії в селищі Сокол під час зльоту з аеродрому розбився і згорів військовий вертоліт Мі-8, екіпаж зумів безпечно покинути машину, пасажирів на борту не було.
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