У Росії в небі зіткнулися два винищувачі

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:45

Джерело: ТАСС

Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися 6 вересня в небі над Липецькою областю Росії через помилки льотчиків.

Пряма мова джерела ТАСС в силових структурах: "Зіткнення в Липецькій області двох літаків сталося з вини пілотів. Зараз у подробицях аварії розбирається спеціальна комісія, яка, зокрема, буде встановлювати ступінь вини кожного з екіпажів".

Деталі: Те, що сталося оцінюється як серйозний авіаційний інцидент.

Один з літаків пошкоджений дуже серйозно і буде відновлюватися силами промисловості. Другий літак пошкоджений в меншій мірі – його можуть відновити на аеродромі базування. Збиток, можливо доведеться відшкодовувати льотчикам.

Екіпаж одного Су-34 складається з командира і штурмана.

Передісторія:

  • 3 вересня у російському Ставропольському краї зазнав аварії штурмовик Су-25УБ. На борту перебували два пілоти, вони загинули.
  • 5 вересня у Саратовській області Росії в селищі Сокол під час зльоту з аеродрому розбився і згорів військовий вертоліт Мі-8, екіпаж зумів безпечно покинути машину, пасажирів на борту не було.

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Теми: Росія авіа аварія


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