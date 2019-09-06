Секретар РНБО озвучив позицію щодо продажу «Мотор Січі»

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 18:37

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк озвучив позицію влади щодо оборонної компанії «Мотор Січ» і обговорення цього питання із радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном.

Джерело: інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка Радіо Свобода

Пряма мова: «Так, дійсно, ми це обговорювали… Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію».

Деталі: На запитання про ймовірний продаж акцій «Мотор Січі» компанії з Китаю, Олександр Данилюк відповів: «Все з точки національних інтересів».

Цьому передувала заява радника президента США Джона Болтона в Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Знати більше: Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України

Передісторія:

  • Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
  • 25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Groupвже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
  • Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадитипридбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
  • Експерти вважають, що Україна може втратити авіатехнології в результаті продажу понад 50% акцій заводу "Мотор Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

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Теми: РНБО Данилюк Китай США армія


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