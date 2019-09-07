“Обмін - справа кількох годин” — адвокат

Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

Про це адвокат ряду утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін повідомив російському "Інтерфаксу".

"Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін", - сказав він.

При цьому Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення. Адвокат зауважив, що Україна відмовляється видавати росіянина Руслана Гаджиєва, який все ще залишається в СІЗО і не доставлений в пункт обміну.

"Ми зробили все, щоб Україна надала цю людину на обмін, він був у списку, щодо нього були надані всі юридичні процедури. Зараз ми не розуміємо, що відбувається і чому Руслан Гаджиєв не був доставлений в пункт обміну", - сказав він.

Рибін не виключив, що Гаджиєва ще можуть встигнути привезти в пункт обміну, "але це тільки в тому випадку, якщо Росія проявить характер".

"У нас в запасі ще кілька годин і, повірте, час тане на очах", - сказав він.

Адвокат повідомив, що пов'язує відмову видавати росіянина з "політичною грою всередині України".

"Я впевнений, що Володимиру Зеленському не надали повний список людей, які підлягають помилуванню", - зазначив захисник.

Нагадаємо:





