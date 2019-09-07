“Обмін - справа кількох годин” — адвокат

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Субота, 7 вересня 2019, 02:43

Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

Про це український адвокат Валентин Рибін повідомив "Інтерфаксу-Україна".

"Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін", - сказав він.

При цьому Рибін не став розкривати формат, за яким буде проходити процедура звільнення. Адвокат зауважив, що Україна відмовляється видавати росіянина Руслана Гаджиєва, який все ще залишається в СІЗО і не доставлений в пункт обміну.

"Ми зробили все, щоб Україна надала цю людину на обмін, він був у списку, щодо нього були надані всі юридичні процедури. Зараз ми не розуміємо, що відбувається і чому Руслан Гаджієв не був доставлений в пункт обміну", - сказав він.

Рибін не виключив, що Гаджиєва ще можуть встигнути привезти в пункт обміну, "але це тільки в тому випадку, якщо Росія проявить характер".

"У нас в запасі ще кілька годин і, повірте, час тане на очах", - сказав він.

Адвокат повідомив, що пов'язує відмову видавати росіянина з "політичною грою всередині України".

"Я впевнений, що Володимиру Зеленському не надали повний список людей, які підлягають помилуванню", - зазначив захисник.

Нагадаємо:

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.



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Теми: Росія політв'язні


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