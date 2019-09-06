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РосЗМІ: Зміни у "формулу" обміну можуть внести в останній момент

П'ятниця, 6 вересня 2019, 11:28

Джерело: "Интерфакс".

Російське агентство "Интерфакс" із посиланням на "інформоване джерело" повідомляє, що ймовірна дата початку обміну політв'язнями між Україною та Росією – 7 вересня.

За його даними, спочатку Москва та Київ домовилися про обмін за формулою "35 на 35", але до 7 вересня в неї можуть внести зміни, переговори триватимуть аж до цієї дати.

Деталі: У списки для видачі Україні утримуваних осіб в рамках обміну включили 24 моряків, арештованих після інциденту у Керченській протоці, і ще 11 засуджених, зокрема режисера Олега Сенцова.

Під питанням залишається видача Україні Станіслава Клиха й Миколи Карпюка, засуджених у Росії на тривалі терміни за звинуваченням в участі у бойових діях у Чечні, сказало джерело.

Раніше Клиха і Крапюка на тлі чуток про обмін відвідав український нардеп від ОПЗЖ і кум президента Росії Віктор Медведчук. Пізніше Володимир Путін на зустрічі з ним заявив, що у Москви "особлива позиція" щодо видачі Карпюка і Клиха.

Також під питанням видача двох співробітників Служби безпеки України, яких затримали після "керченського інциденту" і звинувачують у керівництві діями трьох українських кораблів, додав співрозмовник російського агентства.

За його словами, Київ збирався видати обвинуваченого в державній зраді головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, свідка у справі катастрофи рейсу MH17 Володимира Цемаха, а також колишніх військовослужбовців Збройних сил України Максима Одинцова й Олександра Баранова, засуджених за держзраду й дезертирство.

Знати більше: Справа Цемаха та обмін полоненими. Коли українці можуть повернутися додому

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Передісторія:

  • У середині липня уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова та уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова обмінялися списками ув'язнених у Росії й Україні. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена – 34.
  • Пізніше прес-секретар тодішнього генпрокурора України Лариса Сарган говорила про підготовку обміну "35 на 35".
  • У серпні засуджених у Росії українців почали звозити до слідчих ізоляторів Москви. Припускали, що їх обміняють до кінця серпня, але процес забуксував.
  • 6 вересня Путін заявив у Владивостоці, що переговори про обмін утримуваними особами з Україною близькі до завершення і що обмін буде масштабним.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіяСенцовморяки
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