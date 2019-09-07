Богдан про обмін: Громадяни України – найвища цінність

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не може коментувати питання обміну утримуваних осіб між Україною і РФ, але громадяни України є найвищою цінністю для держави.

Джерело: виступ Богдана у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» у п’ятницю.

Пряма мова: Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України – це є найвища цінність для нашої держави, їхня свобода, їхнє здоров’я і їхня воля. Це принципово.

Деталі: Це перший коментар представників нової української влади щодо можливого обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

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