Богдан про обмін: Громадяни України – найвища цінність
Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не може коментувати питання обміну утримуваних осіб між Україною і РФ, але громадяни України є найвищою цінністю для держави.
Джерело: виступ Богдана у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» у п’ятницю.
Пряма мова: Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України – це є найвища цінність для нашої держави, їхня свобода, їхнє здоров’я і їхня воля. Це принципово.
Передісторія:
- 6 вересня російське агентство "Интерфакс" із посиланням на "інформоване джерело" повідомило, що ймовірна дата початку обміну політв'язнями між Україною та Росією – 7 вересня.
- Також 6 вересня президент РФ Володимир Путін заявив у Владивостоці, що переговори про обмін утримуваними особами з Україною близькі до завершення і що обмін буде масштабним.
- 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
- 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
- У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
- 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
- Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.
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