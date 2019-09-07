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Богдан про обмін: Громадяни України – найвища цінність

Субота, 7 вересня 2019, 08:23
Богдан про обмін: Громадяни України – найвища цінність
president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не може коментувати питання обміну утримуваних осіб між Україною і РФ, але громадяни України є найвищою цінністю для держави.

Джерело: виступ Богдана у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» у п’ятницю.

Пряма мова: Я не можу коментувати звільнення, не все знаю, не все можу говорити. Але я обіцяю, і наша команда це буде доводити, що громадяни України – це є найвища цінність для нашої держави, їхня свобода, їхнє здоров’я і їхня воля. Це принципово.

Деталі: Це перший коментар представників нової української влади щодо можливого обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Передісторія:

  • 6 вересня російське агентство "Интерфакс" із посиланням на "інформоване джерело" повідомило, що ймовірна дата початку обміну політв'язнями між Україною та Росією – 7 вересня.
  • Також 6 вересня президент РФ Володимир Путін заявив у Владивостоці, що переговори про обмін утримуваними особами з Україною близькі до завершення і що обмін буде масштабним.
  • 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
  • 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
  • У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
  • 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
  • Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.

Українська правда

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Теми: Богданполітв'язніполонені
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