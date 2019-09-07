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Вишинський, якого щойно віддали РФ, хоче повернутися: "довести свою невинуватість"

Субота, 7 вересня 2019, 14:41

Джерело: Інтерфакс

Головред РІА "Новости-Україна" Кирило Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість". 

Деталі: У суботу Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.

"Я повернуся і буду брати участь у судових засіданнях. Хочу довести свою невинуватість", - заявив Вишинський в ефірі телеканалу "Росія-24" після прибуття до РФ. 

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив завершення обміну між Україною та РФ, підтвердив, що в Росію повернувся головний редактор РІА "Новости-Україна" Кирило Вишинський, але інших учасників обміну він називати не став, повідомляє ТАСС.

Передісторія: Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".

22 серпня 2019 р. росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців наприкінці серпня. За даними ЗМІ, серед цих осіб міг бути Вишинський.

28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.

Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.

Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.

Згодом у ГПУ заявили, що Вишинський написав заяву, в якому погодився взяти участь в обміні полоненими

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаполонені
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