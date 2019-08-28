Суд выпустил Вышинского из СИЗО

5744 просмотра
Среда, 28 августа 2019, 11:59

Источник: комментарий "Украинской правде" прокуратуры Крыма.

Суд выпустил главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

Прямая речь спикера прокуратуры АРК Екатерины Диденко: "Изменена мера пресечения на личное обязательство... Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей - УП)".

Детали: Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Что произошло ранее: КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности. В прокуратуре Крыма отмечали, что после решения КС от 25 июня Вышинский может выйти под залог.

Почему это важно: Россия неоднократно подчеркивала, что Вышинского в Украине преследуют незаконно. В июле активизировался вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, осуществляющей военную агрессию на Донбассе. В то же время в августе стало известно, что главред "РИА Новости-Украина" не писал заявление об обмене с РФ, хотя Вышинский отметил, что его просили это сделать.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вышинский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вышинского просили писать заявления на обмен, он отказался – адвокат 23 августа 2019, 12:35
Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей 19 июля 2019, 16:02
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно 18 июля 2019, 22:40
Все новости
Главные новости
Коломойский о Зеленском: Он "в законе" первые 100 дней, критиковать нельзя
В Дрогобыче обрушился подъезд дома – минимум двое погибших
ООС: 10 обстрелов, боевики применяли миномет 82 мм
НАБУ завершило расследование против экс-главы ОГА
Все новости
здоровье

Как вылечить рак: эффективные методы в Украине и мире

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

психология

21 вопрос определит, строите ли вы отношения на всю жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів