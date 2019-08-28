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Суд выпустил Вышинского из СИЗО: его готовят к обмену

Среда, 28 августа 2019, 11:59
Суд выпустил Вышинского из СИЗО: его готовят к обмену
РИА Новости

Источник: комментарий "Украинской правде" прокуратуры Крыма, собеседники в Офисе президента и ГПУ.

Суд выпустил главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

Прямая речь спикера прокуратуры АРК Екатерины Диденко: "Изменена мера пресечения на личное обязательство... Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей - УП)".

Детали: Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

По данным источников УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Его нет в официальных списках, поэтому, вероятно, Вишинского передадут России неофициально. Собеседник УП в Генпрокуратуре сообщает, что благодаря Вышинскому может произойти обмен Сенцова, Кольченко и Сущенко.

Почему это важно: Россия неоднократно подчеркивала, что Вышинского в Украине преследуют незаконно. В июле активизировался вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, осуществляющей военную агрессию на Донбассе. Сам Вышинский ранее отказывался писать об этом заявление.

Что произошло ранее: КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности. В прокуратуре Крыма отмечали, что после решения КС от 25 июня Вышинский может выйти под залог.

Напомним:

  • Вышинский провел за решеткой год и 3 месяца.
  • Суд арестовал его в мая 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".

Соня Лукашова, УП

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Темы: Вышинский
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