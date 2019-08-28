Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вышинский сам согласился на обмен – ГПУ

Среда, 28 августа 2019, 21:10
Вышинский сам согласился на обмен – ГПУ

Источник: пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 

Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными. 

Текст заявления: "Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины…

...Заявляю сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления или принуждения по отношению ко мне".

Детали: Заявление датировано 28 августа 2019 года. 

 

Вышинский также согласился на перемещение за пределы Украины. 

Что было раньше: Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство. Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Вышинский провел за решеткой год и 3 месяца. 

Пресс-секретарь генпрокурора выложила заявление Вышинского в Facebook, однако впоследствии удалила свой пост.

 

Предыстория: 

  • Суд арестовал Вышинского в мае 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина". 
  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа. 
  • РосСМИ утверждали, что среди этих лиц может быть Вышинский.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеВышинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
пленные
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: