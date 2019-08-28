Вышинский сам согласился на обмен - ГПУ

Источник: пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган

Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными.

Текст заявления: "Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины…

...Заявляю сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления или принуждения по отношению ко мне".

Детали: Заявление датировано 28 августа 2019 года.

Вышинский также согласился на перемещение за пределы Украины.

Что было раньше: Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство. Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Вышинский провел за решеткой год и 3 месяца.

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