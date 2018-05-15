Руководителю "РИА Новости-Украина" объявлено о подозрении в госизмене
Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Ранее в СБУ показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".
В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.
В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".