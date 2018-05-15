Руководителю "РИА Новости-Украина" объявлено о подозрении в госизмене

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Вторник, 15 мая 2018, 19:58

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее в СБУ показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".

В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Украинская правда
Темы: СМИ СБУ Росcия
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