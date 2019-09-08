Порошенко прокоментував обмін: Я причетний до звільнення тисяч
Неділя, 8 вересня 2019, 03:37
Джерело: Facebook-сторінка п’ятого президента Петра Порошенка
Коментуючи обмін ув’язненими між Україною і Росією, екс-президент Петро Порошенко заявив, що він «причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників».
Пряма мова: "Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває".
Деталі: Він стверджує, що обмін “35 на 35” став можливим завдяки рішенню Міжнародного морського трибуналу, прийнятому весною цього року, яке “приперло Путіна до стіни”.
Також Порошенко висловив радість з приводу повернення українців додому.
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Нагадаємо:
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.
Що було раніше:
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
- На це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
Українська правда