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Порошенко прокоментував обмін: Я причетний до звільнення тисяч

Неділя, 8 вересня 2019, 03:37
Порошенко прокоментував обмін: Я причетний до звільнення тисяч

Джерело: Facebook-сторінка п’ятого президента Петра Порошенка

Коментуючи обмін ув’язненими між Україною і Росією, екс-президент Петро Порошенко заявив, що він «причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників».

Пряма мова: "Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває". 

Деталі: Він стверджує, що обмін “35 на 35” став можливим завдяки рішенню Міжнародного морського трибуналу, прийнятому весною цього року, яке “приперло Путіна до стіни”. 

Також Порошенко висловив радість з приводу повернення українців додому. 

Знати більше:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі «35 на 35». Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Що було раніше:

  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • На це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

Українська правда
Теми: Порошенкополітв'язніполоненіморякиПутін
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