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У "Голосі" підготували закон про покарання для Медведчука і Ко

Понеділок, 9 вересня 2019, 12:18
У Голосі підготували закон про покарання для Медведчука і Ко

Депутати фракції "Голос" пропонують запровадити кримінальну відповідальність за самовільне ведення політиками "переговорів" із російськими чиновниками, а також вимагають від команди Володимира Зеленського плану деокупації.

Джерело: засідання погоджувальної ради парламенту

Сергій Рахманін із фракції "Голос": "Звільнення українських заручників не знижує, а посилює актуальність плану деокупації окупованих територій…, щоб ми мали чітке уявлення про можливі межі компромісів, на які держава готова піти у розв’язанні цієї складної проблеми

Депутатами фракції "Голос" уже доопрацьований і найближчим часом зареєстрований законопроект щодо криміналізації несанкціонованих перемовин із представниками країни-агресора. Я думаю, що це питання теж має бути включене до порядку денного сесії – і, сподіваюся, буде розглянуто колегами"

Перед тим Тарас Батенко ("УКРОП") із групи "За майбутнє" сказав також: "Ми переконані, що українська держава докладає максимум зусиль для того, щоб витягнути українців із російських казематів.

І ми хочемо бачити найближчим часом представлення стратегії від керівництва держави плану реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму – і в тому числі зрозуміти, що таке компроміс, до якого нас закликають деякі опозиційні партії, і яка межа цього компромісу

Путін намагатиметься втягнути Україну в окупаційну логіку, переслідуючи свої інтереси. Тому ми не можемо допустити попадання в пастку на шляху до звільнення всіх українців на окупованих територіях Донбасу і Криму".

Батенко заявив: "Також ми підтримуємо законодавчу ініціативу про запровадження покарання за ведення переговорів від імені України не уповноваженими на це особами. Питанням визволення наших бранців із російського полону, переговорним процесом повинна займатися держава, а не політичні партії чи окремі політичні діячі на догоду власному піару

За умов, коли так важко знайти спільну мову з країною-агресором щодо звільнення українських громадян із полону, втручання у процес переговорів сторонніх приватних осіб не наближає мир, а лише його віддаляє"

Чому це важливо: Кілька років тому кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук був уповноважений на ведення переговорів щодо звільнення полонених із окупованого сходу України, але згодом його від переговорів офіційно відсторонили.

Коли влітку 2019 року з'явився шанс на великий обмін політв’язнів Кремля на осіб, у яких зацікавлена Росія, Віктор Медведчук із Вадимом Рабиновичем ооїхав до московського СІЗО "Лефортове", а потім говорив про обмін із Путіним у Владивостоку.

У соцмережах ходили чутки, що саме через втручання Медведчука обмін політв’язнів затягнувся.

Крім того, під час виборчих кампаній Віктор Медведчук декілька разів літав зі своїми соратниками до Росії на "переговори" то з прем'єром РФ, то з керівником "Газпрому" щодо постачання газу, то з Путіним.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадаГолосполітв'язніМедведчукРабінович
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