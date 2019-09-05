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Путін заявив Медведчуку, що про обмін Київ і Москва оголосять найближчим часом

Четвер, 5 вересня 2019, 14:29
Путін заявив Медведчуку, що про обмін Київ і Москва оголосять найближчим часом

Джерело: Інтерфакс-Україна

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч з українським політиком Віктором Медведчуком, в ході якої заявив, що рішення по обміну утримуваними особами буде найближчим часом оголошено спільно Москвою і Києвом.

Пряма мова президента РФ Володимира Путіна: "Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з діючою офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про прийняті рішення".

Деталі: коментуючи згадку Медведчуком українських в'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, президент РФ зазначив, що стосовно цих фігурантів у Москви "особлива позиція".

Зустріч Путіна з Медведчуком пройшла "на ногах" в кулуарах Східного економічного форуму.

Знати більше: Чому загальмувався обмін ув'язненими і коли українці можуть повернутися додому

Передісторія:

  • У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
  • 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
  • Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.
  • Раніше до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • При цьому щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлювали документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
  • 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніПутінМедведчук
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