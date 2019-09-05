Путін заявив Медведчуку, що про обмін Київ і Москва оголосять найближчим часом

Джерело: Інтерфакс-Україна

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч з українським політиком Віктором Медведчуком, в ході якої заявив, що рішення по обміну утримуваними особами буде найближчим часом оголошено спільно Москвою і Києвом.

Пряма мова президента РФ Володимира Путіна: "Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з діючою офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про прийняті рішення".

Деталі: коментуючи згадку Медведчуком українських в'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, президент РФ зазначив, що стосовно цих фігурантів у Москви "особлива позиція".

Медведчук попросил Путина обменять Карпюка и Клыха: «Это знаковые для Украины люди»

Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

Зустріч Путіна з Медведчуком пройшла "на ногах" в кулуарах Східного економічного форуму.

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