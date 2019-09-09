Пристайко: Зеленський 23 вересня відвідає США

Джерело: прес-конференція міністра закордонних справ Вадима Пристайка з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, "Інтерфакс-Україна"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський відвідає 23 вересня США для участі в Генасамблеї ООН.

Дослівно Пристайко: "Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США".

Деталі: За словами міністра, найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського в Вашингтон, де пройде його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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