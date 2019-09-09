Пристайко: Зеленський 23 вересня відвідає США
Джерело: прес-конференція міністра закордонних справ Вадима Пристайка з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, "Інтерфакс-Україна"
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський відвідає 23 вересня США для участі в Генасамблеї ООН.
Дослівно Пристайко: "Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США".
Деталі: За словами міністра, найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського в Вашингтон, де пройде його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо:
- 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві в рамках участі у заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни.
- Згодом стало відомо, що Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.
- Американські ЗМІ вважають, що Трамп намагається змусити Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
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