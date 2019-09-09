Пристайко: Зеленський 23 вересня відвідає США

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Понеділок, 9 вересня 2019, 13:19
колаж УП

Джерело: прес-конференція міністра закордонних справ Вадима Пристайка  з главою МЗС Молдови Ніку Попеску, "Інтерфакс-Україна"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський відвідає 23 вересня США для участі в Генасамблеї ООН.

Дослівно Пристайко: "Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США".

Деталі: За словами міністра, найближчим часом буде озвучена дата візиту Зеленського в Вашингтон, де пройде його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

 Нагадаємо:

  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що президент США Дональд Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві в рамках участі у заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни. 
  • Згодом стало відомо, що Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.
  • Американські ЗМІ вважають, що Трамп намагається змусити Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

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Теми: Зеленський США Трамп Пристайко міжнародні відносини


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