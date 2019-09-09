Обмін 35 на 35: у Кремлі заговорили про "шляхи до нормалізації відносин" з Україною

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Понеділок, 9 вересня 2019, 14:56

Джерело: російський "Інтерфакс"

У Кремлі заявили, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною дає підставу для "обережного оптимізму в пошуку шляхів нормалізації відносин".

Пряма мова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "Ми позитивно оцінюємо і вітаємо обмін, що відбувся. Безумовно, він дає привід для обережного оптимізму в плані продовження роботи в руслі пошуку шляхів для нормалізації відносин між Росією і Україною… І звичайно, що головне (надає оптимізму) для забезпечення умов для реалізації мінських домовленостей".

Деталі: Пєсков підкреслив, що списки для обміну він не коментує. Він також відмовився пояснити, чому серед осіб, які прибули в Росію, є громадяни України.

Прес-секретар Путіна також не став коментувати можливе отримання російського громадянства українцями, які приїхали в Росію після обміну утримуваними особами.

Пєсков залишив без відповіді, чи буде і в які терміни опублікований список осіб, які 7 вересня прилетіли в Росію, а також укази президента РФ Володимира Путіна про помилування українців, повернутих на батьківщину.

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Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • Після обміну президент України Володимир Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

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Теми: заручники Росія


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