Не потрапив у список на обмін: політв'язень попросив Путіна про помилування

Засуджений в окупованому Криму до 6,5 років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів" Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Крим. реалії

Пряма мова дружини Захтея Оксани: "Про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надісланий".

Деталі. Вона пояснила, що це не просте рішення політв'язень прийняв після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін утримуваними особами між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

Оксана Захтей підкреслила, що вона і чоловік раді за в'язнів, які повернулися додому. За її словами, таким же бажанням – швидше опинитися вдома з рідними – було продиктоване і рішення Андрія просити помилування.

Що було раніше: 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Євген Панов, якого затримали разом з Захтеєм у так званій справі "кримських диверсантів".

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Обмін полоненими: Список українців

Обмін полоненими: Список росіян

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