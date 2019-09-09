Не потрапив у список на обмін: політв'язень попросив Путіна про помилування

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Понеділок, 9 вересня 2019, 15:31

Засуджений в окупованому Криму до 6,5 років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів" Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Крим. реалії

Пряма мова дружини Захтея Оксани: "Про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надісланий".

Деталі. Вона пояснила, що це не просте рішення політв'язень прийняв після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін утримуваними особами між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

Оксана Захтей підкреслила, що вона і чоловік раді за в'язнів, які повернулися додому. За її словами, таким же бажанням – швидше опинитися вдома з рідними – було продиктоване і рішення Андрія просити помилування.

Що було раніше: 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Євген Панов, якого затримали разом з Захтеєм у так званій справі "кримських диверсантів". 

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Обмін полоненими: Список українців

Обмін полоненими: Список росіян

Передісторія:

  • ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом, та Євген Панов
  • Російські спецслужби стверджують, що "група диверсантів" нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
  • Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
  • У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.
  • У березні 2017 року Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.
  • У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

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Теми: Крим анексія політв'язні


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