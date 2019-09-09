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Прокуратура Криму викличе для свідчень Сенцова і Кольченка

Понеділок, 9 вересня 2019, 16:26

Прокуратура АР Крим викликатиме для свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення весною 2014 року в окупованому Криму.

Про це "Громадському радіо" розповіла речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко.

За її словами, процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

"У справі про викрадення Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих", – зазначила Діденко.

У справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

Нагадаємо:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
  • В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
  • Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Теми: СенцовпрокуратураКрим
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