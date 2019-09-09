Прокуратура Криму викличе для свідчень Сенцова і Кольченка

Прокуратура АР Крим викликатиме для свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення весною 2014 року в окупованому Криму.

Про це "Громадському радіо" розповіла речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко.

За її словами, процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

"У справі про викрадення Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих", – зазначила Діденко.

У справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

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