У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я моряків

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Понеділок, 9 вересня 2019, 16:48
фото: ОП

Джерело: прес-служба Міноборони

Стан здоров’я 24 українських моряків, які 7 вересня повернулися до України з російського полону, задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження.

Дослівно генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук: "Наразі військові моряки оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування — у відповідності до призначених дієт, залежно від характеру їхнього захворювання".

Деталі: За його словами, стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

Моряки проходять обстеження у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

 
фото: МО

Військовий госпіталь перевели на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.

Що було раніше: Після обміну 7 вересня 24 українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших 11 звільнених – до лікарні "Феофанія".

Наразі в "Феофанії" перебувають 8 українців. За словами медиків, українців у вкрай важкому стані немає.

Роман Сущенко буде обстежуватися амбулаторно, Олег Сенцов відлучився з медзакладу, а Станіслава Клиха перевили в спеціалізоване відділення військового госпіталю.

Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут.
  • Після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Українська правда

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Теми: політв'язні моряки Керченська протока Росія Україна


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