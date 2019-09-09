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Медики: у "Феофанії" перебувають 8 звільнених українців, Клиху потрібна спецдопомога

Понеділок, 9 вересня 2019, 12:18
Медики: у Феофанії перебувають 8 звільнених українців, Клиху потрібна спецдопомога
фото Ельдар Сарахман, УП

Джерело: брифінг головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семеніва

Наразі в лікарні "Феофанія" перебувають 8 українців, яких 7 вересня повернулися до України з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає.

Пряма мова Семеніва: "Зараз у нас знаходиться 8 людей, які поступили в суботу і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування і ми також їм проводимо певне обстеження…

За вихідні дні ми зробили певні обстеження у нас є певні попередні діагнози, для кожного, хто у нас перебуває. Сьогодні буде більш деталізований, більш конкретний діагностичний пошук і, очевидно, сьогодні можливо буде виникати питання про переведення в другі структурні підрозділи вже по напрямку, в якому буде надаватися допомога…

Ми не можемо зараз вам говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права…але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування… Працюють наші психотерапевти, психіатри"…

Семенів про загальний стан українців: "Вкрай важких немає. Є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто в не зовсім задовільному стані, який буде потребувати більш інтенсивного лікування. Кожен абсолютно в різному стані: хтось важчий, хтось легший. Єдине, що можу сказати, вкрай важких немає".

Деталі: Після обміну 24 українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших 11 звільнених – до лікарні "Феофанія". За словами лікарів, Станіслава Клиха перевили в спеціалізоване відділення військового госпіталю, бо він потребує спеціалізованої медичної допомоги, а в "Феофанії" по профілю її не могли надати.

Ще у 2016 році, за словами правозахисників, Клих, якого утримували в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Через два роки, у 2018 році, Клиха в РФ переводили в Обласну психіатричну тюремну лікарню в Магнітогорську.

Лікар також розповів, що Олег Сенцов відлучився з медзакладу, але підтримує мобільний зв'язок із завідуючою відділу. Водночас Сенцов попросив допомоги для матері. У лікарні її очікують і готові госпіталізувати для надання меддопомоги.

Роман Сущенко буде обстежуватися амбулаторно.

Таким чином у "Феофанії" перебувають:

  • Олександр Кольченко,
  • Володимир Балух,
  • Микола Карпюк,
  • Павло Гриб,
  • Євген Панов,
  • Артур Панов,
  • Едем Бекіров,
  • Микола Сизанович

Нагадаємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список тих, хто повернувся до України - тут, список тих, кого видали Росії – тут.
  • Після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців – до лікарні "Феофанія".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніздоров'яКиївУкраїна
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