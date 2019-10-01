Данилюк про причини відставки: Мені не цікаві підкилимні ігри

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 16:04

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк пішов із посади, бо не хоче брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

Джерело: коментар виданню "Гордон"

Пряма мова: "Ухід із поста секретаря РНБО – моя ініціатива. Це було свідоме рішення, засноване на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі.

Я запропонував президенту кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але єдиної позиції ми не дійшли. Хоча відносини у нас залишилися конструктивні. Не виключаю, що буду допомагати йому, консультувати. Все-таки я підтримував його з самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху.

Зараз буду визначатися, чим займатися далі. Надходять пропозиції, як правило, пов'язані з бізнесом. Правда, вони в основному з інших країн, а мені цікаво попрацювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. На даному етапі, мені здається, так буде правильно".

Деталі: Данилюк зазначив, що у багатьох людей, які прийшли до влади, недостатній рівень професіоналізму.

Пряма мова: "Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді різні люди: є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли говорять "влада", я відразу їх розділяю. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик.

Я сподіваюся, що буде зроблено висновки – і президент проведе коригування. Попри те, що його тягнуть в інший бік. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, всі отримають серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами".

Чому це важливо: Олександр Данилюк – один із небагатьох нинішніх чиновників, які вже були при владі. Він підтримав Володимира Зеленського під час виборів президента. Водночас, Данилюк відстоював законність і доцільність націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році, що оскаржив у суді Ігор Коломойський.

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.
  • 27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.
  • 30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.
  • Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.
  • У 2015-2016 роках Данилюк був заступником голови Адміністрації президента, у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. Був звільнений із посади після конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
  • Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.

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Теми: Олександр Данилюк РНБО Зеленський


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