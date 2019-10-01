Зеленський запевняє, що ніколи не зустрічався з адвокатом Трампа

Президент Володимир Зеленський каже, що ніколи не зустрічався з адвокатом президент США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Джерело: брифінг глави держави в Офісі президента

Пряма мова: "Я ніколи не зустрічався з Джуліані і не мав телефонних розмов із ним".

Деталі: Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, Зеленський зазначив їм, що тема брифінгу – інша (результати зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську), але "з розумінням поставився до того, що їх хвилює більше". Зеленський запевнив, що "на нього впливати неможливо", хоч "є багато людей на Заході і в Україні, які б цього хотіли".

Щодо липневої телефонної розмови із Трампом, Зеленський уточнив, що говорив українською, а Трамп – англійською.

Президент встиг відповісти на десяток запитань, а потім поцікавився в журналістів, чи є в них діти. "Я – маю, мушу бігти", – сказав він.

Передісторія:

На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.

У США заговорили про імпічмент Трампа.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.

Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.

Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови